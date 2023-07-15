سر تخزين الأرز في صوامع الطين بعد الحصاد بكفر الشيخ.. 4 سنوات دون تلف

أيام قليلة تفصلنا عن بداية موسم حصاد الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ، والتي تعد من المحافظات التي تنتج نحو 42% من إنتاج الأرز على مستوى المنزرع في محافظات مصر، إذ يبدأ موسم الحصاد بعد مرور شهر من الآن، ومع قدوم المحصول توجد العديد من الطقوس للمزارعين حول طرق تخزين الأرز الشعير، والتي من بينها «الصوامع الطين»، والتي تعتبر من أفضل طريق التخزين المتعارف عليها قديما وحتى يومنا هذا.

التخزين في شكائر خيش وصوامع بالطين

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز في محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن المحافظة تستحوذ على إنتاجية من الأرز الشعير من المنزرع هذا العام بنحو 242 ألف فدان أرز، بما يجعلها سلة غذاء الأرز في مصر، بواقع 42% من إنتاجية الأرز في محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن أفضل طرق التخزين للأرز الشعير داخل البيوت بغرض الاستهلاك وتناوله كطعام للأسر طوال العام هي صوامع الطين، والتي تحافظ على الأرز بداخلها في حالة جيدة دون تسوس، أو رطوبة على مدار ما بين 3 إلى 4 سنوات، كون تلك الصوامع تحافظ على درجة حرارة التخزين بشكل يضمن سلامتها، مشيرا إلى أنها تعد تلك الطريقة من التخزين هي الأكثر شيوعاً منذ أكثر من 100 عام لدى مزارعي المحافظة، ولكنها قلت بشكل كبير الآن.

وأشار إلى أن الطريقة الثانية والأفضل لتخزين محصول الأرز بغرض تناوله للأسرة على مدار العام هو التخزين في أجولة «خيش»، ورفعها على أخشاب عن الأرض بنحو 30 سم، حتى لا تتعرض للرطوبة ووضعها داخل غرفة جيدة التهوية.

طريقة صناعة الصوامع الطين

يقول محي عبدالسلام، مزارع من أبناء محافظة كفر الشيخ، إن تخزين الأرز في صوامع الطين هي ميراث الآباء للأبناء منذ ما يقارب 150 عام بل يزيد عن ذلك، مشيراً إلى أن صناعة صوامع الطين تكون من الطمي المخلوط مع التبن، ثم يتم تشكيلها علي شكل قبة دائرية، ويكون القاعدة لها من متر إلي متر ونصف، والارتفاع نحو ثلاثة أمطار وتكون مغلقة تماماً ولها فتحت باب بالطين صغير دائري قطر 30 سم لاستخراج الأرز وقت اللزوم.

وأكمل: كل صومعة بالطين تسع نحو نصف طن أرز، وتعتبر الطريقة الأفضل للتخزين منذ سنوات، موضحاً أن فدان الأرز يتم حصاده بعد مرور 120 يوما، وينتج الفدان بنحو 4 إلى 5 أطنان أرز، حيث تتمايل سنابل الأرز حاليا والحصاد سوف يكون بعد مرور شهر من الآن.