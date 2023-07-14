سعر الأرز الشعير اليوم في الأسواق.. رفيع الحبة يسجل 13 ألف جنيه للطن

شهد سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 14ـ7ـ 2023 استقرارا ملحوظا، وذلك بعد عدة انخفاضات شهدتها أسعار الأرز الشعير خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر الأرز الشعير خلال شهر واحد بنحو 7 آلاف جنيه لأرز الشعير رفيع الحبة، كما انخفض بنحو 6 آلاف جنيه بالنسبة لعريض الحبة ليتراوح السعر الآن بين 13 و14 ألف جنيه للطن، وفقا لما قاله حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين.

تراجع أسعار الأرز الأبيض

وأوضح أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 14ـ7ـ 2023 مستقرة بشكل جيد، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13 ألف جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض تراجعا بنحو 500 جنيه ليتراوح سعر طن الأرز الأبيض ما بين 18 إلى 20 جنيها، حيث سجل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة 18 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر الأرز الأبيض عريض الحبة 20 ألف جنيه للطن.

استقرار سعر الأرز الشعير اليوم

وأشار أبو صدام إلى أن الاستقرار في سعر الأرز الشعير يرجع إلى اقتراب موسم الحصاد الجديد والذي من المقرر له أن يبدأ بعد شهر من الآن، مبينا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز كما أن هذا العام شهد زيادة في حجم الأراضي المزروعة، متوقعاً حدوث انخفاض أسعار الأرز خلال الفترة القادمة.