تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» بـ14 ألفا و650 جنيها

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، «رفيع الحبة» تراجعاً جديداً، وفقاً لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتى المحافظات، ليسجل سعر الطن 14 ألفاً و650 جنيهاً، بتراجع 250 جنيها.

سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم، في السوق إذ سجلت أسعاره

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ15 ألفاً و100 جنيه، بتراجع 100 جنيه لكل طن.

- تراجع سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 250 جنيها على أن يسجل سعر الطن 14 ألفاً و650 جنيهاً.

سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت والمنزرع

وأوضح «عبد الغفار»، أن هناك وفرة في الكميات المعروضة من الأرز الشعير اليوم، لافتا إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ تنتجان نحو 82%، من المساحة المنزرعة من محصول الأرز الشعير، على مستوى الجمهورية.