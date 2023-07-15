رئيس جهاز تنمية العاصمة الجديدة: انتهينا من بيع 70% من الشقق و90% من الفيلات «حوار»

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم الانتهاء من بيع 70% من الشقق و90% من الفيلات والحياة دبّت فى العاصمة الإدارية الجديدة.

الشربيني: فرق كبير بين المعيشة في «الإدارية» والمدن الأخرى

وأكد «الشربينى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك فرقاً كبيراً بين المعيشة فى «الإدارية» والمدن الأخرى ونصيب الفرد من المساحات الخضراء 15 متراً، مشيراً إلى أن الحى السكنى R3 مقام على مساحة 124 فداناً ويضم 24 ألف وحدة و1000 فيلا ويلبى احتياجات جميع المواطنين. وأوضح أن هناك 3000 وحدة سكنية داخل المدينة مخصّصة للعاملين المنتقلين للعمل، كنوع من التحفيز وخلق ارتباط بالمكان، وتم تشغيل خدمات البريد ومركز الأحوال المدنية والخدمات الدينية والمركز التكنولوجى، وجارٍ الآن الانتهاء من تجهيزات المركز التجارى لافتتاحه، مؤكداً أنه يتم الاعتماد على نمط الإسكان متعدّد الاستخدام أو المختلط واستنفدنا بيع الوحدات التجارية الموجودة فى D6 بالكامل وجارٍ استكمال بيع وحدات D3، ويجرى حالياً تنفيذ الحى السكنى R5 على 885 فداناً ويضم 22 ألف وحدة سكنية و500 فيلا ونسبة التنفيذ 70% والانتهاء منه بالكامل أواخر العام القادم.

نتعاون مع مؤسسات وشركات عالمية لبحث الفرص الاستثمارية

وشدد على أن «العاصمة الإدارية» مدينة متكاملة، والبنية التحتية تشجع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة، ويتم العمل على خطة تسويقية فى الداخل والخارج، ويجرى التعاون مع مؤسسات وشركات عالمية لبحث الفرص الاستثمارية، ويتم التواصل مع جميع المستثمرين والمطورين الراغبين فى دخول المدينة.. وإلى نص الحوار:

كيف دبّت الحياة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية؟

- حدث تشغيل بالفعل للمناطق الخدمية الموجودة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع وجود أماكن بالفعل تعمل على خدمة الموظفين من خلال مكاتب ومساجد ودور عبادة وصيدليات، ومطاعم وكافيتريات، وفى فترة الاستراحة الخاصة بهم يستطيعون أن يتناولوا مشروباتهم ووجباتهم، فكل هذا إن دل يدل على الملامح الموجودة حالياً فى الحى الحكومى بالعاصمة.

الحي السكني R3 مقام على مساحة 124 فدانا ويضم 24 ألف وحدة و1000 فيلا

كيف دبّت الحياة فى الحى السكنى R3 فى العاصمة الإدارية؟

- تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل فى الحى السكنى R3، وهو مقام على مساحة 124 فداناً، ويقدم نحو 24 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مناطق للفيلات، بإجمالى عدد 1000 فيلا، والوحدات السكنية تطرح بمساحات مختلفة، بداية من 100 متر مربع، إلى 180 متراً مربعاً، وتلبى قاعدة عريضة من احتياجات جميع المواطنين والسكان.

هل توجد وحدات سكنية مساحتها أقل من 100 متر؟

- يوجد تنوع كبير فى مساحات الوحدات السكنية، التى تقدمها وزارة الإسكان داخل العاصمة الإدارية، وتحديداً فى الحى السكنى R3، وتوجد وحدات فى نمط الواحة مساحتها عبارة عن غرفة وصالة، أى فى حدود 76 متراً، والقصد من التنوع فى المساحات، وأنماط التشطيبات، استهداف الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة فى الحى السكنى R3، فالعاصمة ليست مقتصرة على فئة معينة، كما يقول المشككون من أهل الشر، ومتاح أيضاً خارج الحى السكنى R3 وحدات متنوعة لمحدودى الدخل، سواء نمط «سكن مصر»، أو «دار مصر» أو غيرهما من الأنماط السكنية المقدّمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، فى مدينة حدائق العاصمة.

ما نسب البيع للوحدات السكنية والفيلات فى الحى السكنى R3؟

- تم الانتهاء من بيع 70% من الوحدات السكنية بالكامل، والفيلات تم بيع 90% منها، وتوجد حالات بالفعل تمثل الوضوح الكامل للحياة التى دبّت فى الحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالفعل توجد أسر كاملة سكنت الوحدات السكنية، وتباشر حياتها بشكل طبيعى يليق بالعاصمة، بالإضافة إلى وجود أسر تتردّد على العاصمة بشكل أسبوعى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فى وحداتها وفيلاتها، كنوع من الاستجمام، وينتهزون أى فرصة لإجازة رسمية، سواء إجازة أعياد أو غيرها، فتجد عدداً كبيراً من الأسر الموجودة فى وحداتها، كنوع لجس النبض للتأهيل إلى الانتقال الكامل.

هل توجد خدمات كاملة لسكان الحى السكنى R3؟

- توجد خدمات بدأ العمل بها، مثل الصيدليات والمطاعم، والأسواق التجارية، التى تم الانتهاء من بيعها كلها من فترة طويلة قبل نحو سنة ونصف، وبدأت فى خدمة المواطنين الموجودين فى الحى السكنى.

هل مؤشرات انتقال الأسر إلى العاصمة الإدارية فى تزايد؟

- بالفعل مؤشرات أعداد انتقال الأسر إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالحى السكنى R3، وصلت إلى أكثر من 100 أسرة بشكل كامل، والأعداد فى تزايد مستمر.

هل توجد مدارس باشرت عملها فى العاصمة الإدارية؟

- نعم يوجد الكثير من المدارس التى باشرت عملها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفى انتظار مجموعة كبيرة جداً بالعام الدراسى المقبل ستبدأ فى مباشرة عملها، بالإضافة إلى وجود 7 جامعات تباشر عملها داخل العاصمة الإدارية، وهذا ضمن عوامل الجذب المهمة للمواطنين لكى يقطنوا بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى وجود حضانات للأطفال.

3000 وحدة سكنية داخل المدينة مخصّصة للعاملين المنتقلين للعمل كنوع من التحفيز وخلق ارتباط بالمكان

هل توجد وحدات سكنية بالعاصمة مخصّصة للعاملين فى الحكومة؟

- يوجد 3000 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مخصّصة للعاملين المنتقلين للعمل فى العاصمة، كنوع من أنواع التحفيز، ولخلق حالة من الارتباط بالمكان، بدلاً من كونه يتردد من مكان إقامته الحالى إلى مقر عمله فى الجهة الحكومية التى يتبعها بالعاصمة الإدارية، وبهذا سيكون مالك الوحدة السكنية بجوار مقر عمله لمباشرة عمله بكل أريحية، وهذا موجود فى الحى السكنى R3، أو فى سكن العاملين بمدينة بدر.

هل يوجد اختلاف بين الموظف الذى سيقطن فى العاصمة، والذى سيقطن فى بدر؟

- حصول الموظف على وحدة سكنية فى العاصمة وفى بدر، يتوقف على درجة العامل الوظيفية، فمن هو على درجة مدير عام وفى ما فوق، سيسكن فى الحى السكنى R3، أما الأقل من ذلك فسيسكن فى الوحدات السكنية الموجودة بمدينة بدر.

هل يوجد ربط فى المواصلات من الحى السكنى R3 إلى الحى الحكومى؟

- نعم، توجد مواصلات معدة خصيصاً لربط الحى السكنى R3 بالحى الحكومى والوزارات، وهناك سهولة بالغة فى الانتقال داخل العاصمة إلى أى مكان دون أى مشكلة، وهذا من ضمن الملامح التى من خلالها نستطيع أن نقول إن الحياة بالفعل دبت فى العاصمة الإدارية.

ما الخدمات المقدّمة لقاطنى الحى السكنى R3؟

- لدينا الآن سكان يقيمون بالحى السكنى الثالث R3، وتم تشغيل بعض الخدمات لخدمة قاطنى الحى من مكتب بريد ومركز أحوال مدنية وخدمات دينية وتجارية وخلافه، وأصبح الحى جاهزاً لاستقبال ملاك جدد، وتم تشغيل المركز التكنولوجى بجهاز المدينة لتلبية جميع طلبات المواطنين، وتقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية، ونُرحب بجميع آراء واستفسارات وشكاوى المواطنين إن وُجدت، والعمل على حلها فوراً، وجارٍ الآن الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمركز التجارى كارفور، تمهيداً للافتتاح، وتوجد بالفعل نقطة شرطة ودفاع مدنى تحت الإنشاء، ومركز طبى سيتم تشغيله بمعرفة وزارة الصحة، وجارٍ التنسيق لاستكمال الخدمات الضرورية اللازمة لخدمة قاطنى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه توجد شركات أمن لتأمين مداخل ومخارج المجاورات بالحى السكنى R3 وشركات نظافة وتشغيل وصيانة لجميع الخدمات المقدّمة للسكان، وتم العمل على تنفيذ بعض متطلبات السكان.

وماذا عن الوحدات التجارية الموجودة فى العاصمة الإدارية؟

- من ضمن الأنماط المهمة جداً نمط الإسكان متعدّد الاستخدام أو المختلط، وهذا يكون الدور الأرضى به تجارى، والدور الأول تجارى، والأدوار المتكررة سكنية، واستنفدنا بيع الوحدات التجارية الموجودة فى D6 بالكامل، وجارٍ حالياً استكمال بيع الوحدات التجارية الموجودة فى D3.

ونقوم بتنفيذ الحى السكنى R5 على 885 فداناً ويضم 22 ألف وحدة سكنية و500 فيلا ونسبة التنفيذ 70% والانتهاء منه بالكامل أواخر العام المقبل

ما الحى السكنى الجديد الذى يجرى تنفيذه الآن؟

- فى هذه الفترة نقوم بتنفيذ حى سكنى آخر، وهو الحى السكنى R5، مقام على 885 فداناً، ونقدم من خلاله 22 ألف وحدة سكنية، و500 فيلا، ونسبة التنفيذ به وصلت إلى 70%، ومتوقع على نهاية العام القادم أن يكون تم الانتهاء منه بالكامل.

ما رأيك فى ردود فعل الأشخاص المقيمين فى العاصمة الإدارية؟

- ردود فعل القاطنين فى الحى السكنى R3، بالعاصمة الإدارية، إيجابية جداً، لأن المشروع فى أبهى صورة، وحجم التفاصيل الموجودة رائع، بالإضافة إلى أعمال الطرق واللاند سكيب والمسطحات الخضراء الموجودة فى كل مكان، التى تتسبّب فى طاقة إيجابية لكل الموجودين فى العاصمة، ووصل نصيب الفرد الموجود فى العاصمة الإدارية الجديدة إلى 15 متراً مربعاً، عطفاً على وجود ملامح الذكاء الاصطناعى فى الأعمال الموجودة بالعاصمة، فعند التحدّث مثلاً عن أعمدة الإنارة، فهذه أعمدة إنارة ذكية وفريدة من نوعها، بها مستشعرات ضوئية، تعمل على قياس شدة الضوء وتبدأ فى تكييف الإنارة من خلاله، وأيضاً بها مستشعرات لمعرفة حجم المرور وتخفض الإنارة بها فى الساعات المتأخرة من الليل، فهى منوطة بإرسال إشارات لمبنى التحكم المركزى فى الحى الحكومى، لخفض الإنارة وفصل الإنارة عن الأماكن التى لا توجد بها كثافات، وهذا بهدف الترشيد.

كيف تم تدريب الموظفين فى جهاز تنمية العاصمة الإدارية على الانتقال للعاصمة؟

- تم عمل منظومة وفقاً لتوجيهات الدولة للتحول الرقمى، بدأنا عمل أرشفة للمستندات بالكامل التى كانت موجودة وعددها نحو مليون و500 ورقة ومستند وملف، ودخلنا فى البرنامج الخاص بالتعاملات بالكامل بدون التعاملات الورقية، ومن خلاله يدخل كل خطاب للجهاز وضعه على البرنامج، ويتم تحميله من خلال المختص حتى أقل موظف موجود «من المديرين حتى المختصين»، ويتم تحويل الخطابات ومتابعتها، وهذا تم بتدريب ومتابعة للموضوع، حيث يتم تفعيله بشكل كامل على كل المعاملات.

ما أسعار طروحات الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية؟

- بداية الطروحات كانت فى 2018 و2019، من خلال بنك التعمير والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وكان سعر المتر فى حدود 11 ألف جنيه، وهذا بالسعر المعلن وقتها، بأنظمة سداد على 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات، وحالياً سعر المتر 13٫5 ألف من خلال شركة التسويق التى تقوم بالحجز والبيع، وهى تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ما الفرق بين العاصمة الإدارية وباقى المدن الأخرى؟

- الفرق بين العاصمة وأى مدينة أخرى أن العاصمة مدينة من مدن الجيل الرابع، وبها 7 أهداف للنظم التصميمة الجديدة، منها معايير الاستدامة، ومعايير الذكاء الاصطناعى، والمدينة بها تكامل فى كل الاستخدامات بين السكنى والإدارى، ومناطق المال والأعمال، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والهمم، والمسطحات الخضراء التى يصل فيها نصيب المواطن إلى 15 متراً مربعاً، وهذا معدل يتجاوز المعدل العالمى وهو 12 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء للفرد، والعاصمة الإدارية الجديدة تتجنّب كل المشكلات التى كانت موجودة فى المدن القديمة، مثل الإشكاليات المتعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول، وستصرف الأمطار على خزانات الاستيعاب، ويجرى لأول مرة على مستوى قارة أفريقيا تنفيذ أنفاق لمسارات كابلات الكهرباء وتغطى بأنظمة ذكية للمراقبة، وهو ما يُحد من المشكلات التى تتعرّض لها الكابلات، كما أن الأعمدة عليها كاميرات مراقبة لتغطية العاصمة بالكامل، وهناك مجموعة من الحساسات الموجودة بغرف المحابس وشبكات الصرف الصحى تطلق إنذارات فى حال حدوث أى مشكلة.

ما آخر مستجدات العمل فى مشروع النهر الأخضر والحدائق المركزية؟

- نسبة التنفيذ تجاوزت 92% فى المرحلة الأولى المقامة على مساحة 880 فداناً، وجارٍ الانتهاء من وضع اللمسات النهائية، تمهيداً للتشغيل، والمشروع يعد أكبر تجمع حدائق مركزية على مستوى العالم، ويضم ساحة احتفالات كبرى، ومجمع مطاعم وواحة تراثية وبحيرات صناعية، ويُعد المتنفس الرئيسى للعاصمة الإدارية، ويتضمّن مجموعة من الأنشطة المختلفة، مثل المسارح وساحات الاحتفالات والأنشطة الترفيهية المختلفة، بالإضافة إلى التريض وغيرها.

ما الخدمات المقدّمة من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين بالعاصمة؟

- الخدمات المقدمة من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة هى طلب اعتماد عقد إيجار صناعى، وطلب إعادة تحديد للأرض + حدايد أقل من 1 فدان، وطلب إعادة تحديد للأرض + حدايد أقل من 2 إلى 5 أفدنة، طلب إعادة تحديد للأرض + حدايد أكبر من 5 أفدنة، وطلب حجز مقبرة، وطلب ضم قطع أراضٍ، وطلب تصريح فتح باب إضافى أو شباك، وطلب استخراج مذياع مرئى وصوتى، وطلب تحديد الموقف التنفيذى سكنى، وطلب البدء فى تنفيذ الأعمال، وطلب مصالحة، وطلب استرداد تأمين قطع طريق، وطلب شكوى أو تظلم، وطلب إعادة معاينة، وطلب استرداد تأمين، وطلب مقايسة كهرباء، وطلب توصيل عداد إنشائى، وطلب توصيل عداد مياه إنشائى، وطلب توصيل مرافق دائمة كهرباء ومياه، وطلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب إدخال كهرباء لوحدة سكنية أو فيلا، وطلب تجديد عداد كهربائى إنشائى، وطلب توصيل عداد مياه إنشائى لقطعة أرض فضاء، وطلب تغيير اسم المشترك لعداد الكهرباء لقطعة أرض، وطلب تغيير اسم المشترك لعداد الكهرباء لوحدة سكنية، وطلب استكمال القدرة الكهربائية، وطلب عداد مؤقت حق انتفاع لكشك، وطلب إقامة شادر مؤقت، ورسوم طلب شهادة عقارية، وطلب تصريح تندة أو بروز أبواب، وطلب إشغال أمام محل، وطلب إقامة منفذ متحرك لبيع اللحوم والأغذية، وطلب استخراج بونات حفر، ومخالصة مياه.

«العاصمة» مدينة متكاملة والبنية التحتية تشجّع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة

ما مدى جاهزية العاصمة الإدارية لاستقبال الاستثمارات؟

- العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متكاملة على مستوى البنية التحتية التى تشجع المستثمرين على الوجود بها من خلال الاستثمار على أرضها، مما يؤكد جاهزيتها لإقامة استثمارات ومشروعات جديدة ومتطورة، ونعمل على خطة تسويقية فى الداخل والخارج، من خلال الوجود فى المعارض والمؤتمرات العالمية، وهو ما يفتح المجال لخلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات وشركات عالمية لبحث الفرص الاستثمارية فى مصر، وتحديداً بالعاصمة الإدارية، مع الحرص على التعاون مع جميع المستثمرين والمطورين الذين يرغبون فى الاستثمار بالعاصمة الجديدة.

خدمات مقدمة للمواطنين

من ضمن الخدمات التى نعمل عليها بجدية فى الفترة الراهنة والمقبلة، تشغيل دور العبادة، وإتاحة أراضٍ للمستثمرين الذين عملوا على بناء الكثير من المشروعات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المركز الطبى للعاصمة الإدارية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ نقطة الشرطة والإطفاء حالياً، حيث يجرى العمل على تشطيباتها الخارجية، وستدخل الخدمة خلال مدة أقصاها شهران، فكل هذه الخدمات تقدم للمواطنين بغرض توفير كل سُبل الراحة، حتى لا يحتاج المواطن القاطن فى الحى السكنى R3 إلى الخروج من الحى لتلبية احتياجاته.