تامر حسني يحتل المركز الثاني في إيرادات السينما أمس بفيلمه «تاج»

حقق الفنان تامر حسني، المركز الثاني، في إيرادات السينما أمس، بفيلمه «تاج»، الذي بدأ عرضه في جميع دور العرض منذ موسم عيد الأضحى.

تامر حسني يتصدر المركز الثاني في إيرادات السينما

وحقق تامر حسني، أمس، بفيلم تاج إيرادات بمبلغ مليون و125 ألفا و867 جنيها، محتلا المركز الثاني، بينما احتل المركز الأول فيلم «بيت الروبي» محققا مليوني و570 ألفا و607 جنيهات، حسبما ذكر محمود الدفراوي، الموزع السينمائي لـ«الوطن».

أبطال فيلم «تاج» من بطولة تامر حسني

ويشارك في فيلم «تاج» عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني، ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

حفل تامر حسني في الساحل الشمالي

وأحيا تامر حسني، أمس، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، رفع شعار كامل العدد، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من جمهور تامر حسني، من فئة الشباب، الذين تفاعلوا على أغانيه بالرقص والغناء، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها أغاني فيلمه الجديد «تاج»، الذي يُعرض بدور العرض حاليا، ومنها أغنية «هرمون السعادة».