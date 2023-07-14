755 ألف جنيه إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني بدور العرض خلال يوم واحد

حقق فيلم تاج بطولة تامر حسني، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، تقدر بـ 755 ألف و181 جنيه، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، والذي يتصدره فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بإيرادات أمس تتجاوز مليون و600 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وتجاوزت إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني، أكثر من 35 مليون جنيه على مدار 3 أسابيع، وذلك منذ انطلاق عرضه بالسينما، فيما تجاوزت حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز أكثر من 93 مليون جنيه.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والكوميديا، تدور قصة فيلم تاج من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم هارون والذي ينتمي لعالم الأشرار ولديه كذلك مقومات خارقة للطبيعة، ويحدث بينهما صراعًا ومفاجآت غير متوقعة.