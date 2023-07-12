تامر حسني يفتتح أولى حفلات «العالم علمين».. وعمر خيرت وإليسا معا لأول مرة

يشهد مهرجان العلمين الجديدة إقامة وإحياء عدد كبير من الحفلات والفعاليات الموسيقية والغنائية تحت عنوان «العالم علمين»، والتى يتوقع لها أن تكون كبرى التظاهرات الغنائية فى العالم العربى لعام 2023.

ويستهل الفنان تامر حسنى أولى تلك الحفلات يوم الجمعة الموافق الحادى والعشرين من شهر يوليو الجارى على مسرح العلمين أرينا، وهى الحفلة المقرر أن يقدم فيها تامر حسنى أغنياته الجديدة، التى قدمها فى فيلمه الجديد «تاج»، ومنها أغنية «هرمون السعادة»، التى ما زالت حتى الآن ضمن أكثر الفيديوهات المصرية مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ حققت أكثر من 18 مليون مشاهدة، وهى الأغنية التى كتبها الشاعر أحمد جابر، ولحنها على الخواجة، ووزعها حاتم محسن، وماسترينج على فتح الله. حفل تامر حسنى يعد من أهم الفعاليات المقرر إقامتها خلال المهرجان، نظراً للشعبية الجارفة التى يتمتع بها الفنان فى مصر والوطن العربى، خاصة بعد النجاح الساحق الذى حققه الفنان خلال الأيام الماضية بفيلمه السينمائى الجديد «تاج».

عدد هائل من الحفلات المنتظرة

كما يتضمن جدول حفلات المهرجان عدداً هائلاً من الحفلات المنتظرة سيشدو فيها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى بالوطن العربى، أبرزها الحفل المنتظر الذى سيجمع الموسيقار عمر خيرت والنجمة اللبنانية إليسا معاً، فى أول حفل مشترك يجمعهما، والذى من المقرر أن يقام فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل، وهو الحفل الذى ستحتفل فيه النجمة اللبنانية بطرح باقى أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الذى أطلقت منه أغنيتها الأولى «بتمايل على الـbeat».

وسيشهد المهرجان أيضاً حفلاً غنائياً كبيراً يجمع النجم اللبنانى راغب علامة بمواطنته نانسى عجرم، فالأول سيقدم لأول مرة أغنيته الجديدة المصرية «فى كتير حلوين» التى أطلقها مؤخراً عبر منصاته الرسمية، أما الفنانة نانسى عجرم فستقدم خلال الحفل أغنيتها المصرية الجديدة التى كتبها الفنان تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعى، والتى تم تسجيلها فى العاصمة اللبنانية بيروت، كما سيقام حفل جديد للفنانة أنغام، وآخر لفريق كايروكى.

ومن المقرر أن يشهد حفل ختام مهرجان العلمين حفل توزيع جوائز لعدد من نجوم الغناء والفن المصرى والعربى، سيتضمن حفل توزيع الجوائز فقرة غنائية، لكن لم يكشف بعد عن تفاصيلها، حيث من المقرر أن تتضمن عدداً من نجوم الغناء الذين حققوا قفزة ونجاحاً غنائياً وموسيقياً كبيراً خلال عامى 2022 و2023.

الرابر العالمي «RUSS» يقدم حفلاً.. واتفاق مع وزيرة الثقافة لإقامة مسرح على الشاطئ

أما على صعيد الحفلات العالمية التى من المقرر أن يتضمنها مهرجان العلمين، فهى حفل للراب العالمى RUSS وهو رابر أمريكى شهير يدعى راسل جيمس فيتالى من مواليد عام 1992، معروف باسم «روس».

وفى هذا الصدد، قال عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه تم الاتفاق مع وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى على إقامة مسرح فى مدينة العلمين الجديدة لأول مرة على الشاطئ، لإقامة تلك الحفلات الغنائية المقرر أن يشهدها المهرجان.