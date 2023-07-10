للمرة الثانية في لبنان.. الجمهور يحمل تامر حسني على الأعناق بسبب فيلم «تاج»

فاجأ الفنان تامر حسني، جمهوره في لبنان، بزيارة إلى أحد دور العرض، للاحتفال معهم بفيلمه الجديد «تاج»، حيث استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة محمولا على الأعناق و ظلوا يهتفون «تاج.. تاج».

وحقق فيلم تاج، أرقامًا قياسية في شباك تذاكر السينما بمصر والوطن العربي، حيث حقق رقم دولي يصل إلى 8 ملايين دولار خارج مصر، وداخل مصر 35 مليون في 14 يومًا من عرضه، كما يتصدر المركز الأول بلبنان ويحطم رقم البوكس أوفيس بكامل العدد يوميًا.

فيلم تاج من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هاله فاخر، ساندي، محمد ابو داوود، والفيلم قصة و سيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامرحسني، إخراج سارة وفيق.

وأحيا تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا، أول أمس ببيروت، ويعد الأكثر نجاحًا في بيروت، كما سجل أكبر حضور جماهيري في تاريخ لبنان في ليلة لا تُنسى وستظل راسخة في أذهان الشعب اللبناني.

وبدأ الحفل بأغنية هرمون السعادى التي كانت بمثابة زلزال يضرب جميع أرجاء المكان، ثم غنى أشهر أغانيه الجديدة والقديمة مثل «أنت اختيار، قولني كلام، هدلعني، حلو المكان، ليه طله، حبيتها يا ناس، عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، حلم سنين، بنت الإيه، كل مرة، أكتر حاجة، أنا ولا عارف، تليفوني رن، يانا يا مفيش، ارجعلي، نور عيني، ميحرمنيش منك».

وحرص تامر حسني على إهداء أغنية «كل سنة وأنت طيب»، لمجموعه أفراد احتفالاً بيوم ميلادهم، على هامش الحفل.