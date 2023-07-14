طرق الحماية من الإجهاد الحراري.. بينها شرب الماء وتناول الفاكهة

تضرب البلاد موجة حارة، حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لتنبيه المواطنين بأخذ الحذر والحيطة، واختيار الوقت المناسب للخروج وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وفي ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، قد يتعرض البعض لضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، وخاصة الأشخاص المعرضون للشمس أو الحرارة لفترات طويلة.

مرض الإجهاد الحراري

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة تستعرض «الوطن» مرض الإجهاد الحراري الذي ينتشر مع ارتفاع درجات الحرارة، وطرق الحماية منه كما أعلنتها وزارة الصحة، والتي جاءت على النحو التالي:

أعراض الإجهاد الحراري

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 39 درجة تقريبا.

- فقدان سوائل الجسم.

- اضطراب الوعي.

- الإغماء.

- القئ.

- المغص.

طرق علاج الإجهاد الحراري

- خفض حرارة الجسم بتبريده أو تعريضه للهواء البارد أو استخدام كمادات الثلج.

- تبريد الجسم داخليا بطريقة عن طريق غسل المعدة والأمعاء بالماء البارد.

- الحالات الشديدة قد تحتاج الحجز بقسم الطوارئ بالمستشفيات، واستمعال المحاليل الوريدية وأخذ خافض للحرارة عن طريق الوريد.

كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري

نصحت وزارة الصحة المواطنين باتباع التعليمات الآتية للحماية من الإجهاد الحراري:

- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة

- ارتدى ملابس قطنية خفيفة.

- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي.

- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة.

- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة «من الساعة 2 إلى 4 عصرا».

- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على تكييفات الهواء.

- شرب السوائل بكثرة وتناول الفاكهة الصيفية.

- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار.

- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة.

الخط الساخن لحملة 100 يوم صحة

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