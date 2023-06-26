نصائح لتجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء الحج.. بينها «استخدام مظلات»

حذّرت السلطات السعودية، حجاج بيت الله الحرام، من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجنبا للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

ودعت الخدمات الطبية في وزارة الداخلية السعودية، الحجاج، لشرب كميات كافية من المياه، والابتعاد عن الجهد الزائد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة، وتناول الأغذية الغنية بالمياه، مثل الفواكه والخضروات، واستخدام المظلات الشمسية، والكريمات الواقية من الشمس.

فرق طبية وعيادات متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن

وتشارك إدارة الشؤون الطبية بحرس الحدود في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ، من خلال فرق طبية متخصصة وعيادات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية وإسعاف الحالات الطارئة، وتوفير الخدمات اللازمة للمشاركين وضيوف الرحمن.

كما تقدّم الشؤون الطبية بحرس الحدود خدمات الإسعاف الطارئ والعلاج اللازم للحالات الطبية الطارئة، بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وبدأ ضيوف الرحمن اليوم الاثنين قضاء يوم التروية في مشعر منى استعدادا للوقوف بصعيد عرفات الطاهر غدا الثلاثاء حيث ركن الحج الأعظم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، انتهاء الاستعدادات في مشعر عرفات لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر «يوم عرفة».

بدء توافد ضيوف الرحمن على مشعر عرفات

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنّها جهّزت في مشعر عرفات 4 مستشفيات، وهي «جبل الرحمة، وعرفات العام، ونمرة، وشرق عرفات»، إضافة إلى المستشفى الميداني، و46 من المراكز الصحية بمشاركة أكثر من 1700 كادر على اختلاف تخصصاتهم، جرى تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، وتأمينها بجميع المستلزمات الطبية.

ونوهت الصحة السعودية، بأنّه جرى تجهيز أكثر من 900 سرير موزعا على 4 مستشفيات وهي «عرفات العام الميداني، وشرق عرفات، ونمره»، إضافة إلى مستشفى جبل الرحمة، وفي مشعر عرفات تقدم خدماتها من خلال وحدات الطوارئ والعيادات المتخصصة.