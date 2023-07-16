أسعار الذهب اليوم الأحد 16 ــ 7 ــ 2023.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب، في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، اليوم الأحد 16- 7- 2023، استقرارا ملحوظا، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، بنحو 5 جنيهات ليسجل 2180 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الأحد 16- 7-2023 في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدوم مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2491 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2284 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2180 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1869 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 1453 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 16 ـ 7 ـ 2023 استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17440 جنيها للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 77483 جنيها.