تفاصيل أغنية جديدة لعمرو دياب.. من كلمات تامر حسين وألحان محمد مدين

يستعد الفنان الكبير عمرو دياب، لإطلاق أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة، لاستكمال موسمه الغنائي الصيفي لهذا العام.

وعلم «الوطن» أن عمرو دياب، انتهى قبل ساعات من تسجيل أغنية صيفية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد مدين، وسيتم إطلاقها مع نهاية الشهر القادم.

عمرو دياب يطلق أغنية جديدة

وظهر عمرو دياب، مساء أمس، بإطلالة باللون الأبيض في حفله الأخير بالساحل الشمالي.

وخلال الحفل قدم أغنيات «يا أنا يا لأ، برج الحوت، الحظ، بحبه، ده لو اتساب، قمرين، العالم الله، نور العين، من هنا لبكره، واحدة ونص، يتعلموا، ميدلي قديم، هاتتدلع»، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة «يا ليل».

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والشعراء والملحنين.

وعلى مدار ساعتين، تفاعل الجمهور مع الهضبة، ورددوا معه أغانيه طوال الحفل.

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي يوم 11 أغسطس المقبل، عقب عودته من العاصمة اللبنانية بيروت.