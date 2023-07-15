تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب المقبل في الساحل الشمالي

بعد النجاح الكبير الذي حققه الهضبة عمرو دياب، في حفله أمس، بمدينة الساحل الشمالي، يستعد لإحياء حفل آخر مع بداية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يكون حفل عمرو دياب المقبل يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس وذلك في مدينة الساحل الشمالي، ليستكمل من خلالها مجموعة حفلاته المقرر إحيائها ضمن حفلات موسم الصيف.

هالة صدقي تشيد بعمرو دياب

يُذكر أنَّ الفنان عمرو دياب كان قد أحيا أمس حفل كبير حضره عدد كبير من الجمهور وكذلك الفنانين وكان من بينهم الفنانة هالة صدقي التي حرصت على توجيه رسالة خاصة له بعد الحفل وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، إذ قالت «عمرو دياب وأول حفلات الساحل، نجاح عمرو إنه عرف يستمر بهذا القدر من النجاح وهذا الحب لعدة أجيال، كل أغنية لها ذكرى ولها تاريخ، بجد نجم مش عادي، والأجمل إن جمهوره من كل الأعمار، شكرا يا عمورة أسعدتنا جدا النهاردة وحفلة غير عادية، تعالوا مصر صيفوا».