هالة صدقي بعد حضورها حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي: «إنت نجم مش عادي»

حضرت الفنانة هالة صدقي، حفل عمرو دياب، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة بمنقطة الساحل الشمالي، وحرصت بعد الحفل على توجيه رسالة له، داعية المصريين للذهاب للساحل الشمالي والاستجمام على شواطئه.

ونشرت هالة صدقي، فيديو من حفل عمرو دياب، وعلقت عليه: «عمرو دياب وأولى حفلات الساحل، نجاح عمرو إنه عرف يستمر بهذا القدر من النجاح وهذا الحب لعدة أجيال، كل أغنية لها ذكرى ولها تاريخ، بجد نجم مش عادي، والأجمل إن جمهوره من كل الأعمار، شكرًا يا عموره أسعدتنا جدا جدا النهاردة وحفلة غير عادية تعالوا مصر صيفوا».

تفاصيل حفل عمرو دياب المقبل في الساحل الشمالي

وفي سياق آخر، يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل آخر مع بداية الشهر المقبل، وذلك يوم الجمعة، الموافق 11 أغسطس، في مدينة الساحل الشمالي، ليستكمل من خلالها مجموعة حفلاته المقرر إحياؤها ضمن حفلات موسم الصيف.

يُذكر أنَّ حفل الفنان عمرو دياب، أمس، كان بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم هالة صدقي، نسرين أمين، أحمد رزق، مي سليم، وغيرهم.