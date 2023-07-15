والد اللاعب كريم فؤاد: «فرحتي بزفاف ابني تضاعفت بعد فوز الأهلي بالدوري»

قال المحاسب فؤاد محمود، والد كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، إن الأسرة حريصة على إقامة حفل الحناء بمسقط رأس اللاعب، قرية الشين مركز قطور، والاحتفال مع الأهل والأحباب وسطهم خاصة وأن العادات والتقاليد الريفية كلها فرحة وسعادة في حفل الزفاف، وأن الجميع يشارك في الفرح.

والد اللاعب: الاحتفال مع الأهل مختلف

وعبّر عن فرحته بحفل زفاف اللاعب بعد أيام قليلة من فوز الأهلي بكأس أبطال أفريقيا، والدروي المصري، «الفرحة بقت ثلاثة، حفل زفاف كريم وفوز الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا وأخيرا الدوري المصري وإن شاء الله كريم يشارك في فوز الأهلي في البطولات الجاية».

والد محمد صلاح أبرز المعازيم

من جانبه شارك والد النجم العالمي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني لكرة القدم، حفل حنة اللاعب كريم فؤاد، بمسقط رأسه وتقديم التهنئة إلى أسرة اللاعب.

يذكر أن اللاعب كريم فؤاد، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الأهلي، يحتفل بحنته بمسقط رأسه بقرية الشين، وهي القرية الملاصقة إلى قرية نجريج، مسقط رأس النجم العالمي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي.