7 أحداث اقتصادية عالمية خلال ساعات.. أهمها ارتفاع أسعار النفط

شهدت الساحة الاقتصادية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية، 7 أحداث كان من أهمها ارتفاع أسعار النفط، ففي صباح اليوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 0.74% إلى 74.73 دولار للبرميل وسط مخاوف من تراجع الإمدادات إلى الأسواق.

بدورها، ارتفعت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.99%، ليسجل 70.06 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبرج» الاقتصادية.

من جانبه، حافظ الدولار الأمريكي، على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 102.770، فيما استقر الروبل الروسي عند 84.40 للدولار، والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو» عند 1.09055 دولار.

ارتفاع مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.5%

وارتفعت الأسهم الأوروبية، مدعومة بمكاسب قطاع التعدين، وارتفع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.5%، فيما تصدرت شركات التعدين مكاسب المؤشر، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وارتفع مؤشر قطاع شركات التعدين، 1.4% مع زيادة أسعار الذهب والمعادن الأخرى، فيما أنهي «ستوكس 600 الأوروبي» سلسلة خسائر استمرت 6 جلسات متتالية.

بدورها، تراجعت أسهم «جيه. دي سبورتس» المتخصصة ببيع الملابس الرياضية بالتجزئة 4.1% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد الإعلان عن تراجع أعمال الشركة البريطانية في أمريكا الشمالية في يونيو الجاري.

وكانت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاجارد، قالت في وقت سابق، إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، مضيفة في حديث ضمن منتدى «المركزي الأوروبي لسياسات البنوك المركزية» في البرتغال، إن لا يزال من السابق لأوانه إعلان الانتصار على ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.

من جانبها، وردت «موسكو»، شحنة ثانية من النفط الخام بحجم 55 ألف طن إلى ميناء كراتشي الباكستاني بواسطة الناقلة «كليدي نوبل»، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي باكستان» الباكستانية.

الصين تعلن تسارع نموها

وفي الصين، تسارع النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الأخير، وفقا لما أعلنه رئيس وزراء البلاد، «لي تشيانج»، معربا في مؤتمر بمدينة تيانجين شرقي الصين، عن ثقته في إمكانية تحقيق الهدف المعلن للحكومة ببلوغ نمو بواقع 5% خلال 2023.

بدوره، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لتقسيم استثمارات بـ42 مليار دولار مخصصة لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، بهدف إتاحة الوصول لخدمات واسعة النطاق عالية السرعة لجميع الأمريكيين بحلول 2030، فيما تصدرت تكساس وكاليفورنيا، عمليات الحصول على التمويل بواقع 3.1 مليار و1.9 مليار دولار على الترتيب.