استقرار أسعار النفط عالميا مع انحسار أزمة «فاجنر».. والبرميل يسجل 69 دولارًا

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام «غرب تكساس» فوق 69 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا، واستقرار خطوط الإمداد العالمي، مع تركيز المتداولين على ضعف الطلب العالمين وفق موقع «ترينيدنج إيكونومي».

قلق المستثمرين من أزمة فاجنر يضغط على أسواق النفط

وأشار الموقع إلى أن أزمة السبت الماضي بين الحكومة الروسية وقوات فاجنر أثارت قلق المستثمرين، بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب المستقبلي على الطاقة، فتسبب قلق المستثمرين في الضغط على أسعار النفط العالمية، قبل أن تنحسر هذه المخاوف مع انتهاء الأزمة.

وأضاف أنه «في ظل استقرار الطلب على النفط، شددت البنوك المركزية في أوروبا سياستها بشكل أكبر لمكافحة التضخم، بينما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة هذا العام، ودفع التعافي المخيب للآمال في الصين بعد وباء كورونا، إلى إضعاف معنويات المستثمرين».

زيادة استهلاك الطاقة العالمية بنسبة 5.5% في 2020

وذكرت تقارير لشركة بريتيش بتروليوم العالمية أن الطلب على الطاقة سجل ارتفاعاً تاريخياً بنهاية 2020، هو الأعلى منذ أكثر من 50 عاما، بزيادة تصل إلى 5.5%، ما جعلها الأسرع نموا منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، لكن تراجع الطلب مرة أخرى مع بداية العام الحالي، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.