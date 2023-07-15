تامر حسني ينشر مقطعا من أغنيته الجديدة مش هتغير (فيديو)

كشف الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن جزء من أغنيته الجديدة «مش هتغير عشان حد».

ونشر تامر حسني، جزءا من الأغنية، معلقا: «جزء من أغنيتي الجديدة.. مش هتغير عشان حد أول مرة أغني جزء منها في حفل صديقي الفنان اللبناني الكبير چو اشقر وحسيت الناس حافظاها أو حفظوها بسرعة جدا.

تامر حسني: كلام الأغنية هيبقى مبدأ حياة عند ناس كتير

وأضاف تامر قائلا: «مش عارف ازاي بس دي علامات حلوة للأغنية، وأعتقد كمان كلام الأغنية هيبقى مبدأ حياة عند ناس كتير الفترة الجاية ناس ممكن يبقوا ضعاف دلوقتي بس هيبقوا أقوياء».

أبطال فيلم تاج لتامر حسني

ويعرض حاليا في دور العرض فيلم تاج لتامر حسني، الذي تصدر إيرادات السينما منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى، ويضم الفيلم تامر حسني، ودينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، شيرين،ساندي ، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.