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مليون و125 ألف جنيه إيرادات فيلم «تاج» لـ تامر حسني في يوم واحد

كتب:

هبة أمين
11:30 ص | السبت 15 يوليو 2023
تامر حسني ودينا الشربيني في فيلم «تاج»

تامر حسني ودينا الشربيني في فيلم «تاج»

حقق فيلم «تاج» إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة قُدرت بمليون و125 ألفا و867 جنيها، ليحتل بذلك المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، حيث سبقه في المركز الأول فيلم «بيت الروبي» بإيرادات تتجاوز 2.5 مليون جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات فيلم «تاج»

ويقترب إجمالي إيرادات فيلم «تاج» بطولة تامر حسني منذ انطلاق عرضه بالسينما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من 38 مليون جنيه، فيما تتجاوز حصيلة إيرادات فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز 95 مليون جنيه.

قصة فيلم «تاج»

وتدور قصة فيلم «تاج» في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم هارون والذي يسعى دائمًا للشر.

أبطال فيلم «تاج»

فيلم «تاج» بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، وقصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وطُرح عدد من أغنيات الفيلم عبر موقع المشاهدات «يوتيوب»، منها أغنية «هرمون السعادة» التي حققت أكثر من 18 مليون مشاهدة.

 

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بقلم هبة أمين