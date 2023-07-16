وظائف شاغرة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بالإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، موضحة التخصصات والشروط المطلوبة.

ووفقاً لبيان صادر عن المنطقة الأزهرية، فإنّ الوظائف الشاغرة تكون ندبا وتيسيرا للعمل وبصفة مؤقتة دون أنّ يكسب المتقدم ذلك حقاً قانونياً من المنطقة ولا قطاع المعاهد الأزهرية، ولحين شغلها بالطرق التي رسمها القانون، على أنّ يتم التقديم للوظائف بإدارة التنسيق بالمنطقة خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 27 يوليو 2023، ولن يلتفت إلى أي طلبات أخرى بعد الإعلان.

الوظائف الشاغرة

وبحسب منطقة كفر الشيخ الأزهرية، فإنّ الوظائف الشاغرة بالإدارات التعليمية، كالتالي:

- مدير إدارة تعليمية «قلين».

- موجه فلسفة بإدارات «دسوق - قلين - فوه - سيدي سالم - مطوبس - كفر الشيخ - الرياض - بيلا - الحامول - بلطيم».

- موجه رياضيات بإدارات «الحامول - بلطيم».

- موجهة تربية رياضية «إناث» بإدارات «بيلا - الحامول - بلطيم - الرياض».

موجه رياض أطفال بإدارات «فوه - سيدي سالم».

الشروط العامة للوظائف الشاغرة لمدير الإدارة التعليمية وموجهي المواد المطلوبة

ووضعت المنطقة عددا من الشروط العامة للوظائف الشاغرة لمدير الإدارة التعليمية وموجهي المواد المطلوبة، وهي كالآتي:

1- أنّ يكون المتقدم حاصلاً علي مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ في مجال تخصصه، بالإضافة إلي شهادة إجازة التأهيل التربوي، ويُستثني من هذا الشرط الشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بالقانون رقم 156 لسنة 2007.

2- أنّ يكون تقرير تقويم الأداء للمتقدم خلال العامين السابقين لا يقل عن فوق المتوسط.

3- ألا يكون المتقدم محالاً إلي المحكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل أو حاصل علي جزاءات أكثر من عشرة أيام، ولم يتم محوه، أو أي مانع من موانع قانون الخدمة المدنية.

4- أنّ يكون المتقدم حاصلاً علي وظيفية «مُعلم أول أ» بأقدمية عامين علي الأقل.

5- أنّ يكون المتقدم مسكن علي المجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم.

تعميم الإعلان بجميع الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها

وأكدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية أنّه لن يتم قبول طلب غير مستوفي الأوراق أو الشروط، لافتةً إلى أنّه تم أيضا إرفاق صورة من الطلب والمستندات المطلوبة بالإعلان الذي تم تعميمه بجميع الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها، ولن يلتفت إلى أي صيغة أخرى غير المرفق طيه مع الإعلان.