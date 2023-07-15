وظائف شاغرة في جامعة بني سويف التكنولوجية.. الأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالجامعة ما بين أعضاء هيئة التدريس «أستاذ ـ أستاذ مساعد - مدرس ـ مدرس مساعد ـ معيد»، بالإضافة إلى عدد من الوظائف الإدارية، وذلك عن طريق التعاقد نظرًا لحاجة الجامعة لاستكمال الكوادر من الموارد البشرية.

وظائف شاغرة في جامعة بني سويف التكنولوجية

وجاءت وظائف جامعة بني سويف التكنولوجية الشاغرة كالتالي:

أولًا: أعضاء هيئة التدريس «أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس ـ مدرس مساعد ـ معيد»، حيث حددت الجامعة وجود فرص عمل شاغرة في تخصصات:

1 ــ العلاج الطبيعي.

2 ــ أطراف صناعية.

3 ــ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4 ــ ميكاترونكس.

5 ــ الطاقة الجديدة والمتجددة.

6- أوتوترونكس.

ثانيا: الوظائف الإدارية «المهندسين والإداريين»

1- مهندس أطراق صناعية وأجهزة تقويمية من خريجي الهندسة الطبية او العلاج الطبيعي.

2- مهندس أوتوترونكس «هندسة سيارات».

3 ــ المكتب الفني «مؤهل عالي مناسب».

4 ــ أخصائي مشتريات وتعاقدات «بكالوريوس تجارة».

5 ــ أخصائي شؤون العاملين «مؤهل عالي مناسب».

6 ــ أخصائي شؤون خريجين «مؤهل عالي مناسب».

7 ــ أخصائي شؤون مالية «بكالوريوس تجارة».

8 ــ شؤون طبية «طبيب ــ تمريض».

9 ــ شؤون هندسية «مهندس مدني».

10ــ فني نظم معلومات «مؤهل مناسب».

11ــ المخازن ــ كاتب شطب «مؤهل مناسب».

12ــ المعامل ــ فني معمل «مؤهل مناسب».

13ــ سائق بوحدة السيارات.

14ــ أخصائي رعاية الشباب «بكالوريوس تربية رياضية» أو مؤهل عالي مناسب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة بني سويف التكنولوجية

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة بني سويف التكنولوجية كالتالي:

1 ــ السيرة الذاتية.

2 ــ صورة الرقم القومي سارية.

3 ــ صور المؤهلات الدراسية.

4 ــ صورة شهادة الخدمة العسكرية.

5 ــ شهادات الخبرة والدورات التدريبية بالنسبة للمتقدمين لوظائف بالبيئة المعاونة وبيان بالمقررات الدراسية خلال سنوات الدراسة.

أماكن التقديم في وظائف جامعة بني سويف التكنولوجية

وجاءت أماكن التقديم في وظائف جامعة بني سويف التكنولوجية كالتالي:

- التقديم بمقر جامعة بني سويف التكنولوجية بالحي الأول - المجاورة الأولى - شارع النرجس المتفرع من شارع بيرم التونسي أمام جامعة النهضة شرق النيل - بني سويف.

مواعيد التقديم في وظائف جامعة بني سويف التكنولوجية

وأعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية أنه على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف التوجه إلى قسم شؤون العاملين بالجامعة وتقديم الأوراق باليد، وملء استمارة التقدم بداية من الساعة 10 صباح الخميس 13 يوليو، وحتى 12 ظهر الاثنين 24 من الشهر ذاته.

شروط التقديم في وظائف جامعة بني سويف التكنولوجية

وأشارت الجامعة في بيان لها، أنه يفضل سنوات الخبرة، ولا يجوز التقدم لأكثر من (وظيفة - كود وظيفي)، وسيتم التواصل وتحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية والتقييم للذين انطبقت عليهم الشروط، ولن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد أو بعد موعد الانتهاء المحدد.