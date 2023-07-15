محمد فؤاد يروج لأغنيته الجديدة مع وزارة الصحة «معاك من أول يوم».. (فيديو)

طرح الفنان محمد فؤاد برومو أغنية «معاك من أول يوم» والتي يطرحها ضمن مبادرة 100 يوم صحة، والتي تهدف لصالح مبادرات وزارة الصحة المصرية.

ونشر فؤاد برومو الأغنية عبر صفحته الخاصة بموقع إنستجرام مشوقا جمهوره للأغنية الجديدة

محمد فؤاد يتعاون مع وزارة الصحة

كان محمد فؤاد، قد مازح أحد صناع الأغنية، حيث ظهر عليه الإرهاق بشكلٍ كبير، قائلا: «عشان تعرفوا إحنا بنتعب أد إيه في الشغل عشان نقدم لكم حاجة كويسة».

محمد فؤاد يعود للسينما من جديد

ويعود محمد فؤاد، إلى ساحة السينما بعد سنواتٍ طويلة من الغياب، من خلال فيلم يحمل اسم «قلبي في نيويورك»، إذ قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، وأنه ما زال يعقد جلسات مكثفة مع صناع العمل، تمهيدا لتحديد موعد التصوير خلال الفترة المقبلة، كما يتم ترشيح أبطال العمل.