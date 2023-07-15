إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين ملاكي ببعضهما بطريق الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى الصالحية يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ملاكي بطريق الصالحية الجديدة وجرى نقلهما إلى المستشفى وتقديم كافة الخدمات الطبية لهما.

قوة أمنية بموقع الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حولها.

رفع آثار الحادث

من جهتها قامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

في سياق متصل شهدت إحدى قرى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية حادثا مأساويا إذ فقد طفل حياته جراء تعرضه لحادث صعق كهربائي بمنزله بنطاق المركز فيما تم نقله إلى مستشفى أبو كبير وجرى تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.