رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مركز تصحيح مجمع مدينة نصر بالقاهرة

تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مركز تصحيح مجمع مدينة نصر بالقاهرة، اليوم السبت، في أول أيام انطلاق أعمال التصحيح.

قطاع المعاهد الأزهرية

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة أن يتم مراعاة الدقة التامة في أعمال التصحيح مع أخذ الوقت الكافي لتصحيح أوراق الإجابة، مشددا على أن مصلحة الطلاب في المقام الأول ويجب أن يأخذوا حقهم دون أي نقصان.

كما تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، مراكز التصحيح الثلاث بالشرقية، كما تابع فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، مركز تصحيح الثانوية الأزهرية بسوهاج، في إطار المتابعة المستمرة لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية لأعمال الامتحانات والتصحيح.

الشهادة الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أنه انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، اليوم السبت، بمشاركة 22428 مصححا للتصحيح في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).