محمود مسلم: مصر رجحت لغة العقل في الأزمة السودانية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن قمة دول الجوار، التي عقدت في قصر الاتحادية منذ أيام؛ عكست ترجيح لغة العقل من القيادة السياسية المصرية، وهو أمر ليس باليسير، «لغة العقل اللي من غير بحث عن شو أو الضرب في ثوابت الدولة نتائجها قد تكون متأخرة لكنها أفيد».

مسلم: سعيد بما حدث في مؤتمر دول جوار السودان

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TEN»، أن مصر كانت قادرة على إصدار تصريحات إعلامية شديدة اللهجة، لكنها لم تفعل ذلك، بينما غلبت لغة الحوار ما بين المتنازعين، «أنا شخصيا سعيد باللي حصل، وده كان أبلغ رد عن مزاعم تراجع الدور المصري».

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية، تعلم جيدا عدم امتلاكها لرفاهية إرسال الجيوش أو الأموال أو الأسلحة إلى أحد المتحاربين في السودان، «إحنا بنتعامل مع السودان بشكل مختلف تماما، ولينا جذور كبيرة جدا مع السودان، ومش عندنا غير العقل والموقف العادل والحكمة، والحكمة للأسف البعض يأخذها على أنها ضعف، بالرغم من أن عدد من الدول شكرت مصر على إجلائها لرعاياها بعد اشتعال الأزمة السودانية».