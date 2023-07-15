محمود مسلم: بيان إثيوبيا الأخير أكد عدم الإضرار بالجيران وعكَس سياسة مصر الحكيمة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الأزمة السودانية الحالية عكست وجود خطر على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن السودان جرى تقسيمه منذ أكثر من 10 سنوات لبلدين وبات معرضا للتقسيم مرة أخرى: «هتبقي 4 دول.. معقولة».

مسلم: استغللنا قمة الجوار السوداني أفضل استغلال

وأضاف «مسلم» خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «TEN»، أن قمة الجوار السوداني التي تعقدت في مصر تم استغلالها بأفضل شكل ممكن، فمن خلالها جرى إذابة بعض المشكلات بين مصر وإثيوبيا: «شوفنا البيان اللي طلع من إثيوبيا من شوية وبشر بخطوات كويسة عكس اللي قعدوا يرغوا السنين اللي فاتت إن مصر مش قادرة تحقق حاجة مع إثيوبيا».

مسلم: إثيوبيا أكدت عدم إضرارها بالجيران وأشادت بسياسة الرئيس السيسي

وأوضح أن حضور إثيوبيا في القمة الأخيرة أكد قوة الدولة المصرية ومدى ثقة دول الجوار فيها: «مينفعش العلاقات بين الدول القريبة بينا تنقطع، وإثيوبيا أكدت عدم إضرارها للجيران وأشادت بسياسة الرئيس السيسي والسياسة المصرية الخارجية العاقلة والحكيمة».

وتابع: «كل دي خطوات تؤكد أن السياسة الخارجية المصرية حكيمة وعاقلة وما تقوله ينفذ، ولا تعمل على مشاعر المواطنين، واللي راهنوا على أن الدولة ضعفت خاطئين».