أسعار فنادق الغردقة في صيف 2023.. تبدأ من 1200 حتى 10 آلاف جنيه

تشهد فنادق الغردقة إقبالا كبيرا تزامناً مع فصل الصيف وارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية ويبحث المواطنون دائما عن أسعار فنادق الغردقة لقضاء إجازة الصيف على الشواطئ بأقل الأسعار والتي تبدأ من 1200 جنيه.

فنادق الغردقة

أشار عاطف البيه رئيس مجلس إدارة شركة سياحة بالغردقة إلى أن أسعار فنادق الغردقة تختلف حسب درجة تصنيف الفندق من ثلاثة نجوم حتى خمسة نجوم، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى ارتفاع ملحوظ على حجوزات فنادق الغردقة في موسم الصيف 2023.

أسعار فنادق الغردقة

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة تتعدى 150 فندقا ومنتجعا سياحيا وأرخص أسعار فنادق الغردقة تبدأ من 1200 جنيه لفنادق 3 نجوم في الليلة الواحدة للغرفة المزدوجة شاملة جميع الوجبات والمشروبات بالمجان.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن أسعار فنادق الغردقة 4 نجوم تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 4000 جنيه، الغرفة المزدوجة شاملة الوجبات والمشروبات بالمجان، مشيرا إلى أن أسعار فنادق الغردقة تصنيف 5 نجوم تبدأ من أربعة آلاف جنيه في الليلة وتصل إلى عشرة آلاف جنيه في بعض الفنادق.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار ياسر عباس رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها وكسرت حاجز 90% وأعلنت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية أنها كاملة العدد طوال فصل الصيف نظرا للإقبال الشديد على السياحة الداخلية في إجازة الصيف.