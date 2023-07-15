محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله: «بدأ يمشي»

قال الفنان محمد ثروت، إن ابنه أحمد بدأ في المشي خلال الأيام الماضية، وكانت لحظات مؤثرة في حياتهم: «الحمد لله أحمد بدأ يقوم ببركة ربنا ودعاء الناس لربنا سبحانه وتعالى.. وربنا ما يحكم على أي إنسان بمرض.. ومهما كان الإنسان عنده قدرة مش بتنفع إلا إذا ربنا أراد الشفاء.. والصحة تاج إلا على رؤوس الأصحاء».

تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء «دي إم سي»، المذاع على قناة دي أم سي: «ابني أحمد بدأ يحرك رجله الشمال.. ولكن مسألة وقت ولا بد من الصبر لأن المرض غريب ووحش وربنا ما يحكم على حد.. بيحب يطمئن حبايبه عليه على السوشيال ميديا، ولكن أنا مش من أنصار السوشيال ميديا ولكن اكتشفت محبينه من كل الشرائح بقابلهم في الطريق وبيدعوا له.. والحمد لله».

تفاصيل مرض نجل الفنان محمد ثروت

يذكر أن نجل الفنان محمد ثروت تعرض لوعكة صحية استمرت 160 يومًا؛ إثر إصابته بمرض مناعي نادر يسمى «ميلر فيشر»، ما أدى لتوقفه عن الحركة والمشي واضطراره استخدام كرسي متحرك.