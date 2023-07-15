مايسترو حفل المغرب يكشف كواليس غناء «جانا الهوى»: «نعشق الفن المصري»

مرت عقود طويلة، وباتت ألحان أغاني عبدالحليم حافظ، باقية، تسمعها الآذان فترددها الألسن على الفور، فموسيقى بليغ حمدي، وكلمات محمد حمزة، وصوت العندليب، رسموا لوحة غنائية بعنوان «جانا الهوى»، فرحل أصحابها ولم ترحل عذوبة الغنوة من أذهان المصريين، بل والعالم العربي.

ومؤخرًا عادت موسيقى الأغنية الشهيرة في المغرب، وكأنها رحلة إلى الماضى ولوحة فنية لإحياء للتراث، في حفل بالمغرب نجح فيه المايسترو أمين بودشارت، بإبهار الجمهور العربي والمغربي، بقدرته على إحياء الموسيقى الشرقية من جديد، ليعيش الجمهور المغربي واحدة من أمتع اللحظات بالحفل.

مقطع فيديو لا يزيد عن 10 دقائق، خطفت به الفرقة قلوب الحاضرين، والرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إحياء موسيقى مر عليها أكثر من 5 عقود.

وعلى الفور تحول مقطع الفيديو إلى «تريند» احتفى به الجمهور، بعدما نجح المايسترو المغربي، قائد فرقة Boudchart الموسيقية، في إبهار الجمهور العربي بإحياء الموسيقى الشرقية من جديد.

ارتبطت من صغري بالموسيقى

رحلة طويلة، وتعليم ذاتي، خاضها المايسترو أمين بودشارت، مايسترو الفرقة المغربي، إذ تعلق بالموسيقى منذ صغره قبل أن يلتحق بمعهد الكونسرفتوار، مع تطوير ذاته بالدورات التدريبية والتعليم الذاتي: «إتعلمت وعلمت نفسي واتولدت في أسرة مُحبة للفن، ولكن ما أهملتش التعليم الأكاديمي ودرست الهندسة، وده مع انتقالي لفرنسا من 16 سنة».

العديد من أنواع الموسيقى، أتقنها المايسترو المغربي، وبرع فيها بحسب حديثه لـ«الوطن»: «اتعلمت أنواع كثيرة من الموسيقى، وخاصة الغربي، والموسيقى الشرقية وغيرها، غير إني مؤلف موسيقي، وبقيت على دراية كبيرة بيها قبل ما أسس فرقتي».

فرقة Boudchart، كانت مشروعه الأول الذي وُلد العام الماضي، ونجح واستمر في حصد نجاحه حتى الآن: «كانت أول حفلة في 2022 في فرنسا، وحققت نجاحا كبير جدًا، وعملنا في بلاد كتيرة وحققنا نجاحات أكبر، وحفلة المغرب هي أول حفلة بعد مرور سنة، المشروع كان صغير لكن بحمد لله كبر، وعملنا 30 حفلة».

تعلقت أنا وكل المغاربة بالفن المصري

الموسيقار بليغ حمدي، ومحمد عبدالوهاب، ورياض السنباطي، والموجي وغيرهم، نماذج مصرية تعلق بهم المايسترو، فالموسيقى المصرية هوية ألهمته كثيرًا، حتى حفله الأخير، واختياره لأغنية «جانا الهوى»: «أنا بعشق بليغ حمدي، وبحب الموسيقى المصرية والفن المصري، أصالة وتاريخ، كلنا نعرفه آبائنا وجدودنا عارفين يعني إيه فن مصري له تاريخ، واخترت الأغنية لحبي فيها وحبي لبليغ وعبدالحليم، ومتوقعتش كم التفاعل ده، لكن متفاجئتش إن المغاربة حافظينها لأننا طلعنا على الفن المصري، تاريخ وإرث وهوية لا يمكن لأحد عدم المعرفة بها»

نفسي أعمل حفلة في مصر.. وبحب شيرين

أمنية يتمناها المايسترو عقب نجاح حفله، على الرغم من استعداداته لتدشين حفلات كبيرة حول العديد من البلدان، لكنه يرحب بتدشين وتنظيم حفل موسيقي في مصر: «الفن المصري أعرفه من الألف للياء، ونفسي وهكون سعيد لو عملت حفلة في مصر». متابعًا: «استقبلت إشادات من مصريين كتير ومكنتش متوقع ده».

وعن ارتباطه بالمطربين المصريين، أوضح مدى حبه لمحمد عبدالوهاب، وأم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، والهضبة عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب.