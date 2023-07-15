مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصاب والجثتان إلى مستشفى اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد جثة شخصين وآخر مصاب جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وجاري عمل الإسعافات الأولية وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء المتوفين

وأسفر الحادث عن مصرع كل من فاطمة صبحي شعراوي، 67 سنة، مقيمة المعادي، وعمر مصطفى عبد العظيم، 50 سنة، مقيم المعادي، ونقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة.

عمل الإسعافات الأولية للمصاب

فيما أصيب حسن محمد زكي، 70 سنة، بكسر في الحوض والساق واشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.