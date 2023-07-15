بعد واقعة صاحب محل المنظفات.. اعرف عقوبة منع انتظار سيارات المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك محل منظفات بمحافظة بورسعيد، لمنعه انتظار سيارات المواطنين، الأمر الذي فرض تساؤلات عديدة عن عقوبة منع انتظار سيارات المواطنين بالشارع من قبل أحد المواطنين، الذي يفرضون سيطرتهم على الأماكن.

وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» عقوبة منع انتظار سيارات المواطنين وفق نصوص القانون.

عقوبة منع انتظار سيارات المواطنين

يقول المحامي أيمن محفوظ، إن «امبراطورية السايس» تعبث بشكل واضح بأمن المجتمع، من خلال أن كل من ليس له عمل يقوم باقتطاع جزء من الشارع ويؤجره حسب رؤيته وبأسعار خيالية، وكان على المواطن إما أن يخضع لابتزاز السايس البلطجي ويدفع الإتاوة المفروضة عليه من السايس أو تحديدا البلطجي، الذي يرتدي ثوب السايس، وإلا يتعرض للإهانة أو الاعتداء عليه أو على سيارته.

وأوضح محفوظ، في حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة منع انتظار سيارات المواطنين المنصوص عليها في المادة 375 و375 مكرر أ عقوبات، تضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد، إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، وأيضا صدر القانون رقم 150 لسنة 2020 أو ما يسمى بقانون السايس من أجل حل تلك الأزمة والغرض منه توثيق شخصية السايس وخضوعه للقانون.