جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد الدور الثاني، أصدرته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

ويبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد الدور الثاني يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو وتستمر حتى الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد الدور الثاني

وقال المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وذلك لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، وتوفير الأمن والسلامة في الامتحانات وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين، وذلك بعد الانتهاء من وضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد الدور الثاني.

مواعيد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد الدور الثاني

الثلاثاء 25 يوليو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11:00 صباحًا وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

الأربعاء 26 يوليو: امتحان مادة الجبر لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10:00 صباحًا.

الخميس 27 يوليو: امتحان مادة علوم لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا.

السبت 29 يوليو: امتحان مادة الدراسات لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 11:30 ظهرًا.

الأحد 30 يوليو: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا،وامتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

الاثنين 31 يوليو: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

الثلاثاء 1 أغسطس: امتحان مادة اللغة الإنجليزية «مستوى رفيع» لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا، وامتحان اللغة الفرنسية لمدارس اللغات، لمدة ساعة ونصف من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهراً.