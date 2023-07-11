إخلاء عقار بعد انهيار بلكونة في بنها دون خسائر بشرية

قرر مجلس مدينة ومركز بنها إخلاء عقار بمنطقة المنشية بجوار كوبري 15 مايو، إثر انهيار بلكونة عقار دون إصابات، حيث تشكلت لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط وقررت إخلاء العقار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان تأثرها بالحادث.

إخلاء العقار

وطلبت جهات التحقيق ملف العقار من مجلس المدينة وتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وقررت إخلاء المبنى.

وكانت منطقة أول كوبري 15 مايو في منطقة المنشية بمدينة بنها شهدت انهيار بلكونة عقار دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت تحريات المباحث وتقارير لجنة المنشآت الآيلة بالسقوط بمجلس مدينة ومركز بنها.

إخطار بانهيار بلكونة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انهيار بلكونة عقار بمنطقة أول كوبري 15 مايو بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقال إيهاب محمد، نائب رئيس المدينة، في بيان، إنه تم تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، وسيتم إخلاء المبنى وإصدار قرار بالإزالة، مؤكدا أنه لا توجد إصابات.