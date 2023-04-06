محمد دياب عبر «أنا والقناع»: أعتذر عن أعمال كثيرة في هوليود تعرض عليّ

أكد المخرج محمد دياب، أنه كان يبحث عن نفسه وعما يريد في كل مشروع جديد له في هوليود، موضحا: «أنا روحت أمريكا من 17 سنة درست وكنت الولد التنك اللي عايز يعمل أفلام في هوليود ومستوى السينما اللي في مصر مش عاجبني»، مشيرًا أنه اكتشف هناك أنه لن ينجح إلا لو قدم أفلاما في بلده تعبر عن شخصيته، لافتا إلى أنه نجح في خطته وقدم أفلاما مصرية عبرت عنه، وبعدها طلبوه في السينما العالمية، مشددا على أنه «أنا أحسن واحد في العالم يعمل مشروع مارفل».

تعرض عليه أعمال كثيرة في هوليود ولكنه يعتذر عنها

وأوضح «دياب» خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أنه أصبح مميزا في هوليود، مؤكدًا أنه تعرض عليه أعمالا كثيرة في هوليود، لكنه يعتذر عنها؛ لأنه يرى نفسه أنه لن يكون أفضل شخص يقدم هذه الأعمال، مشيرًا إلى أنه يستطيع تقديم شخصيات عربية، ويفهم ذلك أكثر من أي مخرج.

أخبر رئيس شركة مارفيل أنه أفضل شخص في العالم يقدم هذا المشروع

وتابع «دياب»: «أنا كنت طالب في كلية التجارة واتخرجت من كلية التجارة لأني مكنتش عارف الموهبة اللي عندي»، مؤكدًا أنه أخبر رئيس شركة مارفيل أنه أفضل شخص في العالم يقدم هذا المشروع.