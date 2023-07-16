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إنتر ميامي الأمريكي يشكر مدينة روزاريو الأرجنتنينية بسبب ميسي

تعاقد إنتر ميامي الأمريكي رسميا مع ليونيل ميسي

كتب:

حسن رمضان
02:37 ص | الأحد 16 يوليو 2023
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

قدم نادي إنترميامي الأمريكي لكرة القدم، شكره لمدينة روزاريو، على ولادة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وقال: «شكرا لك توتاليس روزاريو، سوف نعتني به».

وأضاف إنترميامي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لقد ولد في الأرجنتين وهنا يمكنكم رؤيته».

ميسي سيرتدي ميسي القميص رقم 10

ومساء أمس السبت، أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، رسميا تعاقده مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر، ونشر عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مقطع فيديو يظهر خلاله ملعب الفريق وكتابة اسم ميسي بألوان الفريق، قبل ظهور اللاعب الجديد بقميص الفريق.

 وسيرتدي ميسي القميص رقم 10، وقال نجم إنترميامي الجديد في مقطع الفيديو: «نعم يا شباب أنا هنا في إنتر ميامي».  

 

 

 

 

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