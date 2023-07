شاهدة على حادث ميسي تكشف السبب: حاول الهروب من معجب أراد التقاط صورة معه

بأعجوبة شديدة نجا اللاعب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، من حادث مروري، بعدما أن تجاوزت سيارته، الإشارة الحمراء للمرور، أمام تقاطع أحد الطرق بولاية فلوريدا الأمريكية، خلال سيره بها ومحاولة عبوره هذا التقاطع، لكن ثمة تفاصيل أخرى كانت خلف المشهد الذي التقطته عدسات الكاميرات.

وتروي الشابة الأمريكية مينال، ما حدث خلال مرورها من أمام تقاطع طريق «فورت لودرديل» جنوب شرق الولايات المتحدة، ورأت سيارة ليونيل ميسي وما جرى من حادث كاد أن يحدث أمامها لسيارة النجم الأرجنتيني، قائلة إن الأمر لم يكن بالخطورة التي وصفتها وسائل الإعلام، فقط مر من أمامه سيارة أخرى، حينما مر خلال إغلاق الإشارة لكن تم تدارك الأمر في ثوانِ معدودة.

Please stop worrying about Messi's security. He has police escorting him to training . pic.twitter.com/PQqGzNSHY3