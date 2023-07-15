شاهدة على حادث ميسي تكشف السبب: حاول الهروب من معجب أراد التقاط صورة معه

بأعجوبة شديدة نجا اللاعب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، من حادث مروري، بعدما أن تجاوزت سيارته، الإشارة الحمراء للمرور، أمام تقاطع أحد الطرق بولاية فلوريدا الأمريكية، خلال سيره بها ومحاولة عبوره هذا التقاطع، لكن ثمة تفاصيل أخرى كانت خلف المشهد الذي التقطته عدسات الكاميرات.

حادث ميسي بفلوريدا

وتروي الشابة الأمريكية مينال، ما حدث خلال مرورها من أمام تقاطع طريق «فورت لودرديل» جنوب شرق الولايات المتحدة، ورأت سيارة ليونيل ميسي وما جرى من حادث كاد أن يحدث أمامها لسيارة النجم الأرجنتيني، قائلة إن الأمر لم يكن بالخطورة التي وصفتها وسائل الإعلام، فقط مر من أمامه سيارة أخرى، حينما مر خلال إغلاق الإشارة لكن تم تدارك الأمر في ثوانِ معدودة.

Please stop worrying about Messi's security. He has police escorting him to training . pic.twitter.com/PQqGzNSHY3 — ChupaChipz (@thenchipz) July 15, 2023

وأضافت مينال لـ«الوطن»، أن الفيديوهات المنتشرة حول حادث ميسي لم توضح التفاصيل، وأن الأمر كله حدث حينما اقترب معجب من سيارة ميسي لالتقاط صورة، وهو ما شتت الانتباه عن الضوء الأحمر لإشارة المرور، فكان كل همه أن يهرب من المشجعين وأن لا تعترضه الجماهير حتى لا يتعطل سيره، خاصة وأنه لم يتم تقديمه بشكل رسمي إلى النادي الأمريكي المنتقل إليه حديثًا، قادمًا من النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، ولم تره الجماهير بعد.

وأشارت، إلى أنها في البداية لم تكن تعلم أن هذه هي سيارة ميسي موديل «أودي كيو 8»، أو تتمكن من رؤية من كان يقود السيارة، والمفاجأة التي كشفتها بعض وسائل الإعلام إنه من الممكن أن يكون ميسي وسط الركاب وليس هو من كسر الإشارة المرورية، وهو ما يمكن أن يعفيه من التعرض لعقوبات قانونية.

وأكدت أنه «يجب أن يحذر المشجعون من الاقتراب من اللاعب واعتباره سائحًا، على الأقل أثناء القيادة، ونشكر الرب أنه لم يحدث أي ضرر له».

ومن المقرر، ظهور النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي مساء غدا الأحد، أمام جمهور ناديه الجديد إنترميامي الأمريكي، المنضم إليه حديثا، على معقل الفريق «درايف بارك»، ليتم تقديمه أمام الجمهور.