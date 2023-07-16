حقيقة قرب انتقال «فتوح» للأهلي بعد اللقطة المثيرة في القمة.. مصدر يكشف| عاجل

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل ما حدث من جانب اللاعب خلال مباراة القمة في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

موقف أحمد فتوح من الانتقال إلى الأهلي بعد اللقطة المثيرة التي ظهرت القمة

قال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أإن ما حدث من جانب أحمد فتوح خلال مباراة القمة أمام الأهلي وأن تصفيقه عقب إنقاذ الشناوي كرة خطيرة وتسجيل الأهلي هدفه الرابع جاء بشكل عفوي، ولم يكن هناك أي قصد من جانب اللاعب في ظهور هذا الأمر بشكل نهائي، واللاعب كان مستاءً عقب الهزيمة في القمة أمام النادي الأهلي.

وتابع أن أحمد فتوح يريد الاستمرار في نادي الزمالك، لكنه طلب فقط الحصول على مستحقاته المتأخرة لدي النادي خلال الفترة الماضية، ومن ثم الحديث فيما يخص مسألة التجديد مع النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك رغبة من جانب النادي في تعديل وتجديد عقد اللاعب مع النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع أحمد فتوح

وأكمل: «حدث تواصل من جانب نادي بيراميدز أثناء أزمته عقب مباراة الزمالك والداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل معرفة موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي، ولكن اللاعب رفض فكرة مناقشة هذا الأمر، ولم يتواصل معه أي مسؤول من النادي الأهلي من أجل انتقاله إلى جدران القلعة الحمراء».

واختتم أن أحمد فتوح يرغب في التواجد ضمن الفئة الأولي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاصة وأنه أحد الركائز الأساسية في الفريق، وحصل اللاعب على وعود من أجل تعديل عقده وتجديده خلال الفترة المقبلة.