ظهور مثير لـ إمام عاشور قبل إعلان انتقاله لـ الأهلي رسميا (صور) | عاجل

شهدت الساعات القليلة الماضية ظهورا مثيرا لصفقة الأهلي الجديدة إمام عاشور داخل أحد المطاعم الكبري في القاهرة، وذلك بعد إنهاء اللاعب كل الإجراءات الخاصة بانتقاله لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر على اللاعب من نادي ميتلاند الدنماركي.

إمام عاشور يظهر قبل الانتقال إلى الأهلي

وظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الجديد رفقة أسرته داخل أحد المطاعم الكبرى في القاهرة، قبل إعلان النادي اليوم عن صفقة انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء في صفقة كبري، ينتظرها كافة مشجعي النادي الأهلي، بعدما أكدت الأنباء حسم النادي بشكل نهائي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

إعلان صفقة إمام عاشور خلال 48 ساعة

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أن إمام عاشور أنهى إجراءات الكشف الطبي وتصوير البرومو الخاص بالصفقة بشكل كامل، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال 48 ساعة المقبلة، وقد يكون الإعلان عقب مباراة المقاولون العرب، والتي تقام مساء اليوم على ملعب عثمان أحمد عثمان.

وجاء تعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور من أجل تعويض رحيل حمدي فتحي لاعب الفريق الذي انتقل إلى صفوف نادي الوكرة القطري، في صفقة بلغت قيمتها المالية مبلغ 3 ملايين و250 ألف دولار.