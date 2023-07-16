إصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات على ملكية أرض زراعية بسوهاج

تباشر جهات التحقيق المختصة بمركز شرطة البلينا بسوهاج، التحقيق في إصابة عامل يبلغ من العمر 28 عاما، ويقيم بدائرة مركز، بطلق ناري في القدم اليمنى وجرح رضي بفروة الرأس، بسبب تعدي عامل آخر عليه بسلاح ناري غير مرخص لوجود خلافات على ملكية أرض زراعية، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

إصابة عامل بطلق ناري

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بإصابة عامل بطلق ناري عقب نشوب خلاف مع أحد أقاربه بدائرة مركز شرطة البلينا، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي

وبالفحص تبين وصول شخص يدعى «محمود م ا ح»، 28 عاما، عامل ويقيم دائرة المركز، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، مصابا بطلق ناري في القدم اليمنى وجرح رضي بفروة الرأس.

وبسؤال المصاب اتهم نجل عمومته «محمود م ا ح»، 45 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعيه بذات الناحية.

ضبط المتهم والسلاح

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم «بندقية آلية» بالخزينة الخاصة وبها 3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.