إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

نشبت مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء العمومة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة مركز دار السلام.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من «طرف أول» محمود ع ا م، 30 عاما عامل زراعي و مصابا بطلقا ناريا أسفل الكتف الأيمن، وفقا التقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقله إلى مستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه، وشقيقه عمر ع ا م،31 عاما عامل زراعي وبين طرف ثان، ماهر ا م، سن 64 عاما عامل زراعي، ونجل عمه تيتو ح م ع، 43 عاما عامل زراعي.

خلافات الجيرة وراء الحادث

كما تبين أن طرفي المشاجرة أبناء عمومة، ويقيمان بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني، طبنجة حلوان، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الأول من الطرف الأول، الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة