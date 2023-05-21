إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج

أصيب عامل عشريني برش خرطوش بمشاجرة لخلافات مالية بمحافظة سوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة جهينة بوصول المدعو «عمر م ا م» 20 عاما عامل بأجر، ويقيم دائرة مركز جهينة، مصابا برش خرطوش بالعين اليسرى.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع البلاغ وبسـؤال شقيقه اتهم عاملا آخر بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما.

تحرير محضر بالواقعة

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.