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حريق خزان وقود بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.. (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
01:55 م | السبت 29 أبريل 2023
حريق خزان وقود في سيفاستوبول

حريق خزان وقود في سيفاستوبول

ذكر ميخائيل رازفوجايف، محافظ مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، أن النيران اشتعلت في خزان وقود في منطقة خليج القوزاق بالمدينة، مشيرًا إلى أن سبب الحريق قد يكون ناتجًا عن سقوط طائرة مسيرة عليه، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وفي صفحته على تطبيق «تليجرام»، أفاد ميخائيل رازفوجايف، باندلاع حريق في خزان وقود قرب شارع مانجاناري في خليج كازاتشيا، لافتًا إلى أنه وفقًا للمعلومات الأولية، فإن الحريق نجم عن سقوط طائرة مسيرة، ويغطي مساحة تقدر بنحو 1000 متر مربع.

الجميع يعمل علي إطفاء الحريق

وأكد رازفوجايف أن الحريق لم يتسبب في أي إصابات، وأن المنشآت المدنية لم تتعرض لأي تهديد في المنطقة المجاورة، موضحًا أنه يتواجد حاليًا في مكان الحادث ويترأس فريق عمل لإخماد النيران، بالإضافة إلى حضور رئيس الدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ في سيفاستوبول والقائم بأعمال رئيس دائرة الشرطة في المدينة والمدعي العام، وأنهم جميعًا يعملون على إطفاء الحريق بشكل فعال.

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