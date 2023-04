حريق خزان وقود بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.. (فيديو)

ذكر ميخائيل رازفوجايف، محافظ مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، أن النيران اشتعلت في خزان وقود في منطقة خليج القوزاق بالمدينة، مشيرًا إلى أن سبب الحريق قد يكون ناتجًا عن سقوط طائرة مسيرة عليه، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وفي صفحته على تطبيق «تليجرام»، أفاد ميخائيل رازفوجايف، باندلاع حريق في خزان وقود قرب شارع مانجاناري في خليج كازاتشيا، لافتًا إلى أنه وفقًا للمعلومات الأولية، فإن الحريق نجم عن سقوط طائرة مسيرة، ويغطي مساحة تقدر بنحو 1000 متر مربع.

