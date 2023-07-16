تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على كل الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة أي كثافات وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، كما تشن حملاتها المتواصلة لضبط كل المخالفات بشتى أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

الأوناش المرورية

كما يستعين رجال المرور بالأوناش المرورية لإزالة أي أعطال على الطرق قد تتسبب في توقف الحركة أمام قائدي المركبات.

الحالة المرورية

أما عن الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، فقد ظهرت كثافات متحركة على محور صفط وأعلى الطريق الدائري وشارع السودان وشارع الهرم وشارع فيصل.

وأعلى كوبري أكتوبر ظهرت كثافات متحركة وكذلك بشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس، وظهرت كثافات متحركة بمناطق مصر الجديدة والمطرية وعين شمس، وفي محور 26 يوليو.

كما ظهرت كثافات متحركة بشارع جامعة الدول العربية وروكسي ومنطقة العباسية وميدان مصطفي محمود، وكذلك بمناطق وسط البلد والزمالك وميدان النهضة، وصولًا على مناطق بولاق وشارع فيصل وإمبابة، وكذلك في نفق الأزهر وشارع رمسيس.