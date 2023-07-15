إعادة حركة المرور على كوبري قويسنا بعد رفع آثار انقلاب سيارة محملة بالرمال

شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال على كوبري قويسنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، وجرى الدفع بمعدات لإزالة آثار الحادث في وجود رجال المرور، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تأثر حركة المواصلات.

انقلاب سيارة محملة بالرمال على كوبري قويسنا

وأكد مصدر مسؤول في الوحدة المحلية بقويسنا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حركة المواصلات عادت إلى طبيعتها بعد إزالة آثار انقلاب سيارة الرمال على كوبري قويسنا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء حاتم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال على كوبري قويسنا، وتم إزالة آثار الحادث وعودة حركة المواصلات إلى طبيعتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة شخصين في حادث تصادم بتلا

على صعيد آخر، شهد مركز تلا، إصابة شخصين في حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.