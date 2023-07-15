عقوبة عدم إعطاء أولوية المرور لمركبات الطوارئ على الطرق: حبس وغرامة

يوجد عدد من العقوبات فرضها قانون المرور على قائدي السيارات، لا سيما خلال السير بالسيارات على الطرق، وأثناء ذلك يصادف مرور مركبات الطوارئ، مثل الإسعاف والشرطة والإطفاء وغيرها، ما يلزم قائدي السيارات بأن يتم إعطاء الأولوية لهم، وعند مخالفة ذلك ستكون هناك عقوبة رادعة، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية، عقوبة عدم إعطاء أولوية في المرور لمركبات الطوارئ.

عقوبة عدم إعطاء أولوية المرور لمركبات الطوارئ

وحول عقوبة عدم إعطاء أولوية المرور لمركبات الطوارئ، يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، إن قانون المرور يُلزم قائدي المركبات بإعطاء الأولوية لسيارات الخدمة العامة عند إعطاء سارينة هوائية «آلة التنبيه» أو «إشارة باليد» لفتح الطريق للسيارات الطوارئ والإسعاف والشرطة والحماية المدنية والمرور، وفي حالة مخالفة ذلك يلزم قانون العقوبات قائدي المركبة بغرامة مالية والحبس لمدة 30 يومًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة عدم ارتداء النظارة الطبية أثناء القيادة

وأجاب الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، على سؤال عقوبة عدم ارتداء النظارة الطبية أثناء القيادة، موضحا أن عقوبة عدم ارتداء النظارة الطبية أثناء القيادة، هي سحب رخصة القيادة وغرامتها المالية حد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 200 جنيه، وفي حالة التكرار تتضاعف المخالفة.