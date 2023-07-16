السيسي يلقي كلمة أمام «قمة النيباد» في كينيا اليوم

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلمة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد».

كما يلقي الرئيس السيسي، كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.

الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الكيني ويليام روتو

ومن المقرر أيضاً أنَّ يعقد الرئيس جلسة مباحثات مع الرئيس الكيني ويليام روتو، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، كما سيتمّ مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج في القارة.

السيسي يوجه كلمة لرئيس كينيا وللشعب الكيني في سجل الزائرين

وكان الرئيس السيسي قد وصل مساء أمس إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، وفي مستهل زيارته وجه كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني في سجل الزائرين جاء نصها كالتالي:

«يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر للرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، علي حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال. وأعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنياً لأخي الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم».

القمة التنسيقية الأفريقية تمّ استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية

يُذكر أنَّ القمة التنسيقية الأفريقية تمّ استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وذلك اتصالًا بما تمّ من جهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والتي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.