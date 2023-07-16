مصادر بـ«الصحة» تكشف أعراض الفيروس المنتشر بين الأطفال: اذهبوا للطبيب فورا

كشفت مصادر في وزارة الصحة والسكان، عن أنّ فصل الصيف يشهد ارتفاعا في نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية بين الأطفال، بسبب قلة مناعتهم وتعرضهم المباشر للمراوح والتكييفات، لافتة إلى أنّ الأطفال قد يصابون بالفيروس التنفسي المخلوي، أو الإنفلونزا الموسمية، أو نزلات برد شديدة، أو فيروس كورونا.

الأعراض المنتشرة بين الأطفال

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الأعراض المنتشرة بين الأطفال في الفترة الحالية، تتمثل في التهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة، وحال الإصابة بهذه الأعراض يجب طلب الاستشارة من الطبيب المختص قبل الحصول على مخفضات الحرارة، موضحا أنّ الحالات المرضية تختلف من طفل إلى آخر، وأيضا عدد جرعات الأدوية، مطالبا أولياء الأمور بالالتزام بالجرعة المكتوبة من الطبيب دون زيادة أو نقصان.

الإجراءات الاحترازية

وطالب المصدر، المواطنين، باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة التقلبات الجوية وارتفاع درجة الحرارة، نظرا لارتفاع أعداد مصابي الفيروسات التنفسية، وعدم التقرب للأشخاص المصابين بأي من الفيروسات وارتداء الكمامات.