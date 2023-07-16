«الأرصاد»: أجواء شديدة الحرارة على مدار الأسبوع مع ارتفاع نسبة الرطوبة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، قائلة إنَّ درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، فمتوسط درجات الحرارة في هذا الوقت ما بين 35 إلى 36 وأحيانًا 34 درجة مئوية، لكن تسجل أعلى من المعدلات بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاثة في معظم محافظات الجمهورية.

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

وأضافت «منار غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، أنَّ الجمهورية تتأثر بامتداد المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على حبس كميات الرطوبة القريبة من سطح الأرض ما يزيد الإحساس بـ ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أنَّ امتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض مع الكتل الهوائية شديدة الحرارة المارة على البحر المتوسط، تحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، ما تؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة في الجو، والشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنَّ هناك توقعات بتسجيل العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، علمًا بأن درجات الحرارة هذه مقاسة في الظل، لكن الدرجة المحسوسة نتيجة ارتفاع الرطوبة تصل إلى 40 درجة مئوية وقد تمتد إلى 41 درجة مئوية.

متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع

وأكّدت أنَّ الأجواء على مدار هذا الأسبوع شديدة الحرارة رطبة، نظرًا لأن الارتفاع مستمر على مدار هذا الأسبوع، ومتوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية، ودرجات الحرارة على جنوب الصعيد ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية.

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة أي ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.