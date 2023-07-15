الأرصاد تكشف عن ظواهر تساعد في تلطيف درجات الحرارة.. أبرزها سحابة الصيف

يشهد فصل الصيف في مصر ظواهر جوية متنوعة، تزيد من ارتفاع درجات الحرارة، مثل منخفض الهند الموسمي، الذي يرفع درجات الحرارة بشكل كبير، كما يشهد الصيف ظواهر أيضا تلطف من حرارة الطقس، مثل مرتفع العروض الوسطى «المرتفع الأزوري»، كما تعمل سحابة الصيف أيضا على تلطيف الجو.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف تظهر به السحب الركامية ذات الشكل الجميل، مشيرة إلى أنها سحب منخفضة الارتفاع تكون كبيرة وبيضاء ومنتفخة تشبه شكل القطن.

سحابة الصيف تحجب الشمس في أول النهار

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن سحابة الصيف تساعد على حجب أشعة الشمس جزئيا في أول النهار، وسرعان ما تتبخر مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا، مشيرة إلى أن أشعة الشمس تعمل على تبخرها سريعًا.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن سحب الصيف تكون إشارة إلى الطقس الجيد، ولسرعة زوالها عرف المثل المشهور «سحابة صيف وتعدي»، والذي يكثر استدعاؤه عند حدوث مشكلة أو سوء تفاهم يحدث وينتهي سريعًا.

حالة الطقس اليوم

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة ما زالت مستمرة على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أنه بشكل عام يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء، بينما ترتفع درجات الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار على المناطق الداخلية.

تجنب الموجه الحارة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، باتباع الإرشادات الآتية، لتجنب حرارة الطقس:

- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.