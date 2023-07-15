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حالة الطقس اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح وشبورة بعدة مناطق

كتب:

صفية النجار
01:26 ص | السبت 15 يوليو 2023
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، متوقعة استمرار الموجة الحارة على كل الأنحاء، كما يصاحبها عدة ظواهر جوية على مدار اليوم، إذ تنشط الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تحذير من الشمس والرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشمس تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لذا نصحت المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعتها، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا، يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، كما أنّه يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه بشكل عام يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة مساءًا.

درجات الحرارة اليوم السبت 

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

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